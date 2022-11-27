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Даниил Хлусевич: лучший боец в истории ММА? Шамар Николсон

Даниил Хлусевич: лучший боец в истории ММА? Шамар Николсон
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич назвал форварда красно-белых Шамара Николсона лучшим бойцом в истории ММА.

«Лучший боец в истории ММА? Шамар Николсон», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Санкт-петербургский «Зенит» по пенальти обыграл московский «Спартак» в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 пен.). Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге.

После свистка Владимира Москалёва об окончании основного времени, завершившегося нулевой ничьей, на поле произошла массовая драка. По её итогам были удалены шесть игроков: Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев («Спартак»), а также Родригао, Вильмар Барриос и Малком («Зенит»).

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