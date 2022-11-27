Президент РФС Дюков отреагировал на массовую драку в матче «Зенит» — «Спартак»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал массовую драку после финального свистка в матче Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
«О чём говорит эта концовка матча? О том, что Кубок России важен командам. Никто не хочет уступать. Об этом и говорит. Видел ли я когда-либо что-то подобное? Было несколько таких матчей. Точно сейчас игры не назову. Но такие матчи иногда бывают», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
По итогам конфликта шесть игроков были удалены с поля. В составе «Зенита» красные карточки получили Барриос, Родригао и Малком, а у «Спартака» – Соболев, Николсон и Селихов. Победу в серии пенальти одержала санкт-петербургская команда — 4:2.
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