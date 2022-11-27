Дюков рассказал, что обсуждал возможное возвращение сборной России после отстранения

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал об обсуждении возможного возвращения сборной России после отстранения от международных турниров.



«Были ли консультации в Катаре о возможном возвращении сборной России в отборочные турниры? Я для этого туда и полетел. Кстати, я не был в составе российской делегации — как писали многие. Я летал в Катар по приглашению ФИФА: был на матче открытия, но главной целью было встретиться с руководителями национальных ассоциаций и международными футбольными федерациями. Поэтому возвращение наших сборных и участие в официальных матчах было одним из вопросов, которые я обсуждал», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.