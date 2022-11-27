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Дюков рассказал, что обсуждал возможное возвращение сборной России после отстранения

Дюков рассказал, что обсуждал возможное возвращение сборной России после отстранения
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал об обсуждении возможного возвращения сборной России после отстранения от международных турниров.

«Были ли консультации в Катаре о возможном возвращении сборной России в отборочные турниры? Я для этого туда и полетел. Кстати, я не был в составе российской делегации — как писали многие. Я летал в Катар по приглашению ФИФА: был на матче открытия, но главной целью было встретиться с руководителями национальных ассоциаций и международными футбольными федерациями. Поэтому возвращение наших сборных и участие в официальных матчах было одним из вопросов, которые я обсуждал», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

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