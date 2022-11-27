Дюков предположил, что поможет российскому футболу вернуться в официальные соревнования

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением, что поможет российскому футболу вернуться в официальные турниры.

«Стали ли более охотно защищать нас люди в суде? Что касается поддержки наших в CAS со стороны юристов, то с этим проблем нет. На нашей стороне работают квалифицированные юристы. Они проделали хорошую работу. Мы с вами понимаем, что то решение, которое было принято, это политическое решение.



Что ещё может помочь нашему футболу вернуться в официальные соревнования? Какие-то решения со стороны МОК, как и решения со стороны других спортивных федераций. Если эти решения будут приняты, то Европейская футбольная федерация учтёт эти решения», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.