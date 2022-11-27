Дюков объяснил, какая задача стоит перед Валерием Карпиным после продления контракта с РФС

Президент РФС Александр Дюков рассказал, какая задача стоит перед главным тренером сборной России Валерием Карпиным после продления контракта.



«Задача Карпина — готовить команду. Она должна быть в тонусе, чтобы быть готовой в любой момент вернуться и начать проводить официальные матчи. Понятно, что мы начинаем строительство новой команды. У ноябрьских игр было несколько задач: одержать победы, порадовать зрителей качественным футболом, проверить молодых игроков. Скорее, мы выполнили третью.



Мы посмотрели различных игроков. Игроки попадают в новую для себя обстановку. Главный тренер может понять, на что они способны. И в целом это важно для развития молодых игроков. В другой обстановке, где другое видение футбола, это полезно. Мы знаем, что Карпин — хороший тренер», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.