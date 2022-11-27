Дюков заявил, что в РФС не обсуждали вопрос интеграции крымских клубов в российский футбол

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что в организации не обсуждали вопрос интеграции крымских клубов в российский футбол.



«Вопрос интеграции крымских клубов в российский футбол мы не обсуждали. Может ли это повлиять на наше возвращение к официальным соревнованиям? Всё возможно. Не думаю, что это будет каким-то основным фактором», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Напомним, сборная России по футболу отстранена от участия в официальных международных матчах по решению ФИФА весной 2022 года. Подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в плей-офф квалификации ЧМ-2022, в розыгрыше Лиги наций, а также пропустят отборочный цикл Евро-2024. В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1) в сентябре, а также с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0) в ноябре.