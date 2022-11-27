Дюков заявил, что в РФС не обсуждали вопрос интеграции крымских клубов в российский футбол

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что в организации не обсуждали вопрос интеграции крымских клубов в российский футбол.
«Вопрос интеграции крымских клубов в российский футбол мы не обсуждали. Может ли это повлиять на наше возвращение к официальным соревнованиям? Всё возможно. Не думаю, что это будет каким-то основным фактором», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
Напомним, сборная России по футболу отстранена от участия в официальных международных матчах по решению ФИФА весной 2022 года. Подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в плей-офф квалификации ЧМ-2022, в розыгрыше Лиги наций, а также пропустят отборочный цикл Евро-2024. В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1) в сентябре, а также с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0) в ноябре.
- 27 ноября 2022
-
21:04
-
21:02
-
20:57
-
20:57
-
20:51
-
20:43
-
20:42
-
20:37
-
20:33
-
20:30
-
20:23
-
20:22
-
20:18
-
20:17
-
20:16
-
20:13
-
20:12
-
20:05
-
19:57
-
19:53
-
19:51
-
19:49
-
19:46
-
19:45
-
19:44
-
19:40
-
19:40
-
19:38
-
19:38
-
19:37
-
19:36
-
19:34
-
19:33
-
19:27
-
19:27