Хорватия — Канада: Ливайя вывел «шашечных» вперёд на 44-й минуте

Сегодня, 27 ноября, проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Хорватии и Канады. Команды встречаются на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток судьи Андреса Матонте прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 44-й минуте хорватская сборная провела опасную контратаку. Футболисты мастерски комбинировали между собой, благодаря чему вингер Марко Ливайя выше на ударную позицию и реализовал голевой момент — 2:1.



Хорватия на данный момент занимает третью строчку группы F, имея в активе одно набранное очко. Канада (0) замыкает квартет. Лидером является Марокко (4), второе место у футболистов сборной Бельгии (3).