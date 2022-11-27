Дюков: эмоции в матче «Зенит» — «Спартак» говорят, что игрокам небезразличен Кубок России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал мнение о матче 6-го тура Фонбет Кубка России, в котором встречались «Зенит» и «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти).

«Насколько матч «Зенит» — «Спартак» пойдёт на популяризацию турнира? Безусловно, такие матчи важны и нужны. Это мы поймём по рейтингам. Думаю, что трансляцию смотрели многие. Мы увидели более 50 тысяч болельщиков на трибунах, увидели качественный футбол. Может быть, сегодня оборона была сильнее атаки.



Но если говорить о качестве футбола, то он был достаточно высокого качества. Эмоции в конце матча не украшают футбол, но это говорит о том, что игрокам небезразличны матчи Кубка России. Если бы были не важны, то не было бы такого эмоционального выплеска», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.