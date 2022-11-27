Форвард «Спартака» Соболев: драку начал «Зенит». Если наших бьют, то в стороне не остаюсь

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал драку в конце матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 2:4 пен.).



«Я осуждаю всё произошедшее и извиняюсь перед всеми. Подобное не должно происходить на футбольном поле вообще. Так быть не должно! Думаю, что все видели, что драку начал «Зенит». Родригао пнул ногой Шамара. Они столкнулись, и понеслось. Мы первые её не начинали. Когда обижают моих товарищей и друзей, без разницы где — на улице или на футбольном поле, я повёл бы себя таким же образом. В 100/100 случаев. Я никого первым не бил. Нанёс только ответный удар. Если наших бьют, то я в стороне никогда не останусь. Красная карточка абсолютно по делу. Удалили самых активных в этой драке.



Работа арбитра? Да нормально! Все началось с первых минут, был стык, у меня до сих пор спина болит. Всё к этому шло, эмоции горели. Про меня много говорят, что я плохо веду себя на поле. Но сегодня их игроки после каждого фола просили жёлтые и красные карточки», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.