«Было весело». Зиньковский — о массовой драке в матче «Зенит» — «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал массовую драку после финального свистка в матче с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках Фонбет Кубка России.
«Было весело. Там кого-то ногами попритоптали. Начали Барриос и Квинси. Потом я видел, что Родригао начал прыгать со спины. Дальше уже никто уже ничего не понимал», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
По итогам конфликта главный арбитр встречи Владимир Москалёв удалил шесть игроков. Со стороны «Спартака» красные карточки получили Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон, а у «Зенита» удаления получили Малком, Вильмар Барриос и Родригао. После этого команды провели серию 11-метровых ударов, где удачливее оказались сине-бело-голубые — 4:2.
- 27 ноября 2022
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