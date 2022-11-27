Антон Зиньковский: почему Николсон всегда вступает в потасовки? Шамар любит подраться

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский предположил, почему форвард красно-белых Шамар Николсон вступает в потасовки.
«Почему Николсон всегда вступает в потасовки? Любит подраться. Я стоял среди пятерых зенитовцев, поэтому спокойненько всех держал. Ярче всех себя проявил Соболев? Не видел. Видел, как Шамар попал в начале», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Санкт-петербургский «Зенит» по пенальти обыграл московский «Спартак» в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 пен.). Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге.
После свистка Владимира Москалёва об окончании основного времени, завершившегося нулевой ничьей, на поле произошла массовая драка. По её итогам были удалены шесть игроков: Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев («Спартак»), а также Родригао, Вильмар Барриос и Малком («Зенит»).
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