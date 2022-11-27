Игрок «Спартака» Хлусевич: в раздевалке посмеялись над дракой с «Зенитом» — часть футбола
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о массовой драке, которая произошла в концовке матча 6-го тура Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 2:4 по пенальти). «Спартак» завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице.
«Что произошло в конце матча? Вам понравилось? Ну и прекрасно! На поле был сначала футбол, а потом немножко драка. Участвовал ли я в таком? Постоянно. В раздевалке посмеялись над дракой в концовке — ничего страшного. Это часть футбола.
Несколько человек могут быть дисквалифицированы? Ничего страшного — у нас есть кому играть. Плохо, что получили красные карточки. Но нам теперь давать себя в обиду?» — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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