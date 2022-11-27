Защитник «Спартака» Джикия высказался о выходе из группы Кубка России с первого места
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о результатах красно-белых в Кубке России. «Спартак», несмотря на поражение от «Зенита» (0:0, 2:4 по пенальти), завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице.
«Проиграли в серии пенальти — не очень хорошо. Но мы довольны результатом в турнире. Заняли первое место. Добились того, чего и хотели. Мне очень понравилось, как команда действовала против «Зенита» сегодня. Сыграли лучше, чем в прошлые разы здесь.
Ребята, которые не забили пенальти, чуть-чуть расстроились. Но мы дали им понять, что расстраиваться нет смысла. Это опыт, главное, что нам удалось достигнуть нужного результата», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
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