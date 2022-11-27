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Хлусевич: удовлетворён, как сложилась для «Спартака» часть сезона. В отпуске поеду в Крым

Хлусевич: удовлетворён, как сложилась для «Спартака» часть сезона. В отпуске поеду в Крым
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич после матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 2:4 пен.) прокомментировал итоги первой части сезона для красно-белых, а также рассказал о планах на отпуск.

«Мы полноценно готовились к этому матчу. Мы знали, что нам нельзя проигрывать, поэтому готовились. Отпуск уже после матча. В отпуске поеду домой в Крым.

Удовлетворён тем, как сложилась часть сезона. Вышли из группы с первого места, заняли второе место в чемпионате. Ещё есть куда стремиться. Не так всё плохо, но и не так всё хорошо. Что надо, чтобы было совсем хорошо? Первое место», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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