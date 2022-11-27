Хлусевич: удовлетворён, как сложилась для «Спартака» часть сезона. В отпуске поеду в Крым
Поделиться
Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич после матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 2:4 пен.) прокомментировал итоги первой части сезона для красно-белых, а также рассказал о планах на отпуск.
«Мы полноценно готовились к этому матчу. Мы знали, что нам нельзя проигрывать, поэтому готовились. Отпуск уже после матча. В отпуске поеду домой в Крым.
Удовлетворён тем, как сложилась часть сезона. Вышли из группы с первого места, заняли второе место в чемпионате. Ещё есть куда стремиться. Не так всё плохо, но и не так всё хорошо. Что надо, чтобы было совсем хорошо? Первое место», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Комментарии
- 27 ноября 2022
-
21:04
-
21:02
-
20:57
-
20:57
-
20:51
-
20:43
-
20:42
-
20:37
-
20:33
-
20:30
-
20:23
-
20:22
-
20:18
-
20:17
-
20:16
-
20:13
-
20:12
-
20:05
-
19:57
-
19:53
-
19:51
-
19:49
-
19:46
-
19:45
-
19:44
-
19:40
-
19:40
-
19:38
-
19:38
-
19:37
-
19:36
-
19:34
-
19:33
-
19:27
-
19:27
Партнерский контент