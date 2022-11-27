Георгий Джикия: куда отправляюсь в отпуск? В Балашиху
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Капитан и центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как проведёт свой отпуск.
«С прекрасным настроением уезжаю в отпуск. Жду, когда у вас закончатся вопросы, а я побыстрее пойду в автобус. Усталость? Последние минут 30–40 не было никакой усталости. Готов к отпуску — развлекаться, отдыхать, уделять время родным и друзьям. Куда отправляюсь в отпуск? В Балашиху», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Сегодня, 27 ноября, состоялся матч Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом», где красно-белые уступили со счётом 2:4 в серии послематчевых пенальти. Следующую встречу московский клуб проведёт уже после перерыва на зимнюю паузу, когда 5 марта в рамках Российской Премьер-Лиги сыграет с «Уралом».
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