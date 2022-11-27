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В Турции болельщик выбежал на поле и ударил вратаря соперников угловым флажком по голове

В Турции болельщик выбежал на поле и ударил вратаря соперников угловым флажком по голове
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В Турции во время матча Первой лиги между «Гёзтепе» и «Алтаем» болельщик выбежал на поле и ударил угловым флажком по вратарю соперника.

Сначала болельщики «Алтая» выстрелили ракетницей по домашней фанатской трибуне «Гёзтепе» – нескольким болельщикам понадобилась медицинская помощь, на поле появились две машины скорой. Чуть позже на поле выбежал фанат «Гёзтепе», взявший с собой угловой флаг и несколько раз ударивший им по затылку вратарю «Алтая» Озану Озенку.

Турции болельщик ударил вратаря соперников угловым флажком:

Отметим, что матч был приостановлен в середине первого тайма и пока не был возобновлён.

«Алтай» занимает 11-е место в турнирной таблице первой турецкой лиги, «Гёзтепе» — на 13-й строчке.

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