В Турции болельщик выбежал на поле и ударил вратаря соперников угловым флажком по голове

В Турции во время матча Первой лиги между «Гёзтепе» и «Алтаем» болельщик выбежал на поле и ударил угловым флажком по вратарю соперника.



Сначала болельщики «Алтая» выстрелили ракетницей по домашней фанатской трибуне «Гёзтепе» – нескольким болельщикам понадобилась медицинская помощь, на поле появились две машины скорой. Чуть позже на поле выбежал фанат «Гёзтепе», взявший с собой угловой флаг и несколько раз ударивший им по затылку вратарю «Алтая» Озану Озенку.

Турции болельщик ударил вратаря соперников угловым флажком:

Отметим, что матч был приостановлен в середине первого тайма и пока не был возобновлён.



«Алтай» занимает 11-е место в турнирной таблице первой турецкой лиги, «Гёзтепе» — на 13-й строчке.