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Хорватия — Канада: Крамарич увеличил преимущество «шашечных» на 70-й минуте

Хорватия — Канада: Крамарич увеличил преимущество «шашечных» на 70-й минуте
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Сегодня, 27 ноября, проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Хорватии и Канады. Команды встречаются на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток судьи Андреса Матонте прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 70-й минуте хорватская команда провела атаку через левый фланг. Иван Перишич отдал верхом длинный пас в штрафную на Андрея Крамарича, который низом отправил мяч в дальний угол — 3:1. Для нападающего это второй гол в матче, ранее он отличился на 36-й минуте, сравняв счёт.

Хорватия на данный момент занимает третью строчку группы F, имея в активе одно набранное очко. Канада (0) замыкает квартет. Лидером является Марокко (4), второе место у футболистов сборной Бельгии (3).

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