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Капитан сборной Канады играет с тампоном в носу в матче с Хорватией

Капитан сборной Канады играет с тампоном в носу в матче с Хорватией
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Сегодня, 27 ноября, проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Хорватии и Канады. Команды встречаются на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток судьи Андреса Матонте прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 76-й минуте сборная Хорватии ведёт со счётом 3:1.

Капитан канадской сборной Атиба Хатчинсон находится на поле с тампоном в носу. 39-летний футболист получил повреждение по ходу встречи.

Хорватия до начала встречи занимала третью строчку в турнирной таблице группы F, имея в активе одно набранное очко. Канада (0) замыкала квартет. Лидером является Марокко (4), второе место у футболистов сборной Бельгии (3).

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