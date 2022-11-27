Капитан сборной Канады играет с тампоном в носу в матче с Хорватией

Сегодня, 27 ноября, проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Хорватии и Канады. Команды встречаются на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток судьи Андреса Матонте прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 76-й минуте сборная Хорватии ведёт со счётом 3:1.



Капитан канадской сборной Атиба Хатчинсон находится на поле с тампоном в носу. 39-летний футболист получил повреждение по ходу встречи.

Хорватия до начала встречи занимала третью строчку в турнирной таблице группы F, имея в активе одно набранное очко. Канада (0) замыкала квартет. Лидером является Марокко (4), второе место у футболистов сборной Бельгии (3).