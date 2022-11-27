«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»: Изидор забил третий мяч хозяев

В эти минуты проходит матч 6-го тура Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Главный арбитр матча — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). «Локомотив» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 30-й минуте отличился защитник «Локомотива» Наир Тикнизян. Миранчук сместился к центру и сделал пас к штрафной, Марадишвили скинул мяч на ход Тикнизяну, который выскочил на ворота и в борьбе с Гоцуком пробил в нижний угол ворот. Через три минуты второй мяч забил нападающий Франсуа Камано, пробив из-за штрафной в ближний угол.

Во втором тайме, на 81-й минуте, третий гол хозяев забил нападающий Вильсон Изидор. Камано сместился к центру и сделал пас в штрафную. Марадишвили поборолся и в падении протолкнул мяч во вратарскую, где Изидор поразил пустые ворота — 3:0.

Перед матчем группу А Кубка России возглавлял «Краснодар» — у команды Александра Сторожука 10 очков. «Пари Нижний Новгород», набрав столько же очков, занимал второе место. «Локомотив» (8) — на третьей строчке. «Химки» (2) уже потеряли шансы на выход из группы.