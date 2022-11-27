Дубль Крамарича помог Хорватии разгромить Канаду в матче ЧМ-2022

Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Хорватии и Канады. Команды встретились на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток судьи Андреса Матонте прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Канадцы быстро вышли вперёд, когда на второй минуте встречи Альфонсо Дэвис с передачи Тажона Бушанана открыл счёт в этом матче. Хорватская сборная сумела сравнять счёт только на 36-й минуте встречи — отличился Андрей Крамарич после передачи Ивана Перишича. На 44-й минуте Марко Ливайя сумел вывести Хорватию вперёд, ассистировал ему Йосип Юранович. На 70-й минуте встречи Андрей Крамарич после паса Перишича оформил дубль. На 90+4-й минуте Ловро Майер установил итоговый результат матча — 4:1 в пользу Хорватии.

Благодаря победе Хорватия набрала четыре очка и поднялась на первое место квартета F. Канада, которая по итогам двух встреч не набрала очков, потеряла шансы на выход из группы.