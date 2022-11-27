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«Краснодар» разгромил «Химки» и с первого места вышел в плей-офф Кубка России

«Краснодар» разгромил «Химки» и с первого места вышел в плей-офф Кубка России
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«Краснодар» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 4:1. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар».

В составе победителей забитыми мячами отметились Джон Кордоба (дубль), Эдуард Сперцян и Александр Кокшаров. Единственный гол в составе гостей забил Бутта Магомедов.

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице группы А, набрав 13 очков за шесть матчей. Команда сыграет в верхней сетке плей-офф.

Также в следующую стадию со второго места вышел «Локомотив», обыгравший «Пари Нижний Новгород» и набравший 11 очков. Команда из Нижнего Новгорода стала третьей и примет участие в Пути регионов, где сыграет с командами Мелбет Первой лиги и клубами, занявшими третье место по итогам группового этапа.

«Химки» замкнули таблицу группы А, набрав всего два очка. Команда Спартака Гогниева покидает розыгрыш Кубка России.

Фонбет Кубок России. Группа A
27 ноября 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Сперцян – 13'   1:1 Магомедов – 30'   2:1 Кордоба – 32'   3:1 Кордоба – 56'   4:1 Кокшаров – 89'
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