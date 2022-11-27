«Локомотив» уверенно обыграл «Пари НН» и занял второе место в группе Кубка России

Завершился матч 6-го тура Фонбет Кубка России, в котором встречались «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживал главный арбитр Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1.



На 30-й минуте отличился защитник «Локомотива» Наир Тикнизян. Миранчук сместился к центру и сделал пас к штрафной, Марадишвили скинул мяч на ход Тикнизяну, который выскочил на ворота и в борьбе с Гоцуком пробил в нижний угол ворот. Через три минуты второй мяч железнодорожников забил нападающий Франсуа Камано, пробив из-за штрафной в ближний угол.



Во втором тайме, на 81-й минуте, третий гол хозяев забил нападающий Вильсон Изидор. Камано сместился к центру и сделал пас в штрафную. Марадишвили поборолся и в падении протолкнул мяч во вратарскую, где Изидор поразил пустые ворота — 3:0. Уже в добавленное время, на 90+5-й минуте, нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов реализовал пенальти.



Первое место в группе А Кубка России занял «Краснодар» — у команды Александра Сторожука 13 очков. «Локомотив» (11) отправится в верхнюю сетку плей-офф со второй строчки. «Пари Нижний Новгород» (10) сыграет в нижней сетке плей-офф. «Химки» (2) расположились на последнем месте.