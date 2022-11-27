Канада досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф на чемпионате мира

Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Хорватии одержала волевую победу над Канадой со счётом 4:1. Это поражение лишило «кленовых» шансов на выход из группы.



Независимо от результата матча последнего тура, североамериканская команда, которая не набрала очков и занимает последнее место группы F, уже не сумеет обогнать Хорватию и Марокко – каждая команда имеет в активе четыре очка. На третьем месте располагается сборная Бельгии (3).



Несмотря на прекращение борьбы на турнире, сборная Канады сумела в игре с Хорватией добиться исторического достижения, забив свой первый гол в рамках мундиалей — на второй минуте игры это сделал Альфонсо Дэвис. В первой игре Канада не смогла поразить ворота Бельгии (0:1). Ранее команда выступала на чемпионате мира 1986 года, где за три игры не сумела отметиться забитыми мячами.

Канада стала второй командой на мундиале, кто лишился шансов на продолжение борьбы в турнире. Ранее возможности выйти в плей-офф лишилась сборная Катара.