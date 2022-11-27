Источник: Сергей Овчинников может возглавить «Пари Нижний Новгород»

Российский специалист Сергей Овчинников является одним из возможных кандидатов на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил Metaratings.



Нижегородский клуб остался без главного тренера в ноябре, когда команду покинул Михаил Галактионов, который возглавил московский «Локомотив». Исполняющим обязанности главного тренера «Пари Нижний Новгород» является Антон Хазов.



Сергей Овчинников работал главным тренером в краснодарской «Кубани», брянском и минском «Динамо». Он входил в тренерский штаб сборной России и московского ЦСКА.



«Пари Нижний Новгород» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков после 17 проведённых матчей.