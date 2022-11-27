Источник: Сергей Овчинников может возглавить «Пари Нижний Новгород»
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Российский специалист Сергей Овчинников является одним из возможных кандидатов на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил Metaratings.
Нижегородский клуб остался без главного тренера в ноябре, когда команду покинул Михаил Галактионов, который возглавил московский «Локомотив». Исполняющим обязанности главного тренера «Пари Нижний Новгород» является Антон Хазов.
Сергей Овчинников работал главным тренером в краснодарской «Кубани», брянском и минском «Динамо». Он входил в тренерский штаб сборной России и московского ЦСКА.
«Пари Нижний Новгород» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков после 17 проведённых матчей.
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