Гендиректор «Пари НН» Измайлов оценил выступление команды в Кубке России

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов прокомментировал выступление своей команды в рамках Фонбет Кубка России.

«Как оценю выступление «Пари НН» в Кубке? Нормально. Мы в турнире шли на первом месте. Хотелось бы занять первое-второе место, но выходим с третьего.



Формат Кубка России интересный — мне было сразу всё понятно. Разнообразие для нашего футбола, с финансовой точки зрения тоже выгодный», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня, 27 ноября, «Пари Нижний Новгород» уступил «Локомотиву» в заключительном матче группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 1:3. По итогам игры клуб занял третье место в группе А и продолжит участие в турнире через плей-офф Путь регионов.