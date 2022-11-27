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В «Пари НН» отреагировали на информацию, что Сергей Овчинников может возглавить команду

В «Пари НН» отреагировали на информацию, что Сергей Овчинников может возглавить команду
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов прокомментировал слухи о возможном назначении бывшего голкипера «Локомотива» Сергея Овчинникова на должность главного тренера команды после ухода Михаила Галактионова.

«Когда назовём нового главного тренера? Скоро. До конца года — однозначно. Сергей Овчинников будет главным тренером? Вы, наверное, лучше меня знаете», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, ранее Metaratings сообщил, что Овчинников является одним из основных кандидатов на должность главного тренера «Пари НН». Ранее 52-летний специалист работал главным тренером в краснодарской «Кубани», брянском и минском «Динамо». Также он входил в тренерский штаб сборной России и московского ЦСКА.

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