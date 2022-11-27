В «Пари НН» ответили, может ли «Локомотив» вернуть полузащитника Рыбчинского из аренды

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов рассказал, может ли московский «Локомотив» вернуть полузащитника Дмитрия Рыбчинского из аренды.



«Были ли запросы от «Локомотива», чтобы вернуть Рыбчинского? Аренда Рыбчинского у нас до конца сезона. Давайте мы будем решать в апреле-мае. Аренда без права выкупа. Его игрой мы довольны», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Рыбчинский в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 15 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. В матчах Кубка России Дмитрий выходил на поле четыре раза.

«Пари Нижний Новгород» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков после 17 проведённых матчей.