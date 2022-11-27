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В «Пари НН» ответили, может ли «Локомотив» вернуть полузащитника Рыбчинского из аренды

В «Пари НН» ответили, может ли «Локомотив» вернуть полузащитника Рыбчинского из аренды
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов рассказал, может ли московский «Локомотив» вернуть полузащитника Дмитрия Рыбчинского из аренды.

«Были ли запросы от «Локомотива», чтобы вернуть Рыбчинского? Аренда Рыбчинского у нас до конца сезона. Давайте мы будем решать в апреле-мае. Аренда без права выкупа. Его игрой мы довольны», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Рыбчинский в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 15 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. В матчах Кубка России Дмитрий выходил на поле четыре раза.

«Пари Нижний Новгород» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков после 17 проведённых матчей.

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