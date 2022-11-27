Тренер сборной России Карпин ответил на претензии комментатора Дмитрия Губерниева

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику со стороны российского комментатора Дмитрия Губерниева, который критически отозвался о результатах товарищеских встреч национальной команды.
«Если нужно было доставить эмоции Губерниеву, то вызвали бы других футболистов. Пригласили бы только лучших, поставили бы основной состав и, возможно, выиграли бы 3:0 у Таджикистана. Дима был бы счастлив, а у нас куча травм. Ну здорово, чего», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, сборная России под руководством Валерия Карпина провела в ноябре две товарищеские игры — с Таджикистаном и Узбекистаном. Оба матча завершились со счётом 0:0.
Полностью интервью с Карпиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 27 ноября 2022
-
22:32
-
22:32
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:06
-
22:06
-
21:57
-
21:56
-
21:50
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:37
-
21:36
-
21:30
-
21:27
-
21:26
-
21:19
-
21:16
-
21:04
-
21:02
-
20:57
-
20:57
-
20:51
-
20:43
-
20:42
-
20:37
-
20:33
-
20:30
-
20:23