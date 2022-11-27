Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной России Карпин ответил на претензии комментатора Дмитрия Губерниева

Тренер сборной России Карпин ответил на претензии комментатора Дмитрия Губерниева
Комментарии

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику со стороны российского комментатора Дмитрия Губерниева, который критически отозвался о результатах товарищеских встреч национальной команды.

«Если нужно было доставить эмоции Губерниеву, то вызвали бы других футболистов. Пригласили бы только лучших, поставили бы основной состав и, возможно, выиграли бы 3:0 у Таджикистана. Дима был бы счастлив, а у нас куча травм. Ну здорово, чего», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, сборная России под руководством Валерия Карпина провела в ноябре две товарищеские игры — с Таджикистаном и Узбекистаном. Оба матча завершились со счётом 0:0.

Полностью интервью с Карпиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022