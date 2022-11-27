Тренер сборной России Карпин ответил на претензии комментатора Дмитрия Губерниева

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику со стороны российского комментатора Дмитрия Губерниева, который критически отозвался о результатах товарищеских встреч национальной команды.

«Если нужно было доставить эмоции Губерниеву, то вызвали бы других футболистов. Пригласили бы только лучших, поставили бы основной состав и, возможно, выиграли бы 3:0 у Таджикистана. Дима был бы счастлив, а у нас куча травм. Ну здорово, чего», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, сборная России под руководством Валерия Карпина провела в ноябре две товарищеские игры — с Таджикистаном и Узбекистаном. Оба матча завершились со счётом 0:0.

Полностью интервью с Карпиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.