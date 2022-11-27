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Массовая драка — в видеообзоре кубкового матча «Зенит» — «Спартак»

Массовая драка — в видеообзоре кубкового матча «Зенит» — «Спартак»
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Санкт-петербургский «Зенит» в серии пенальти обыграл московский «Спартак» в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге.

Основное время матча завершилось вничью — 0:0. После свистка Владимира Москалёва об окончании основного времени на поле произошла массовая драка, по итогам которой были удалены шесть игроков: Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев («Спартак»), а также Родригао, Вильмар Барриос и Малком («Зенит»).

В серии пенальти хозяева одержали победу со счётом 4:2.

Подопечные Гильермо Абаскаля заняли первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков за шесть встреч. «Зенит» завершил групповой этап на третьем месте с 11 очками и сыграет в нижней сетке плей-офф.

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