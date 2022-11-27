Видеообзор победы «Локомотива» в кубковой встрече с «Пари Нижний Новгород»

В матче 6-го тура Фонбет Кубка России встречались «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживал главный арбитр Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1.



На 30-й минуте отличился защитник «Локомотива» Наир Тикнизян. Через три минуты второй мяч железнодорожников в ворота соперника отправил нападающий Франсуа Камано.



Во втором тайме, на 81-й минуте, третий гол хозяев забил нападающий Вильсон Изидор. Уже в добавленное время, на 90+5-й минуте, нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов реализовал пенальти.

Первое место в группе А Кубка России занял «Краснодар» — у команды Александра Сторожука 13 очков. «Локомотив» (11) отправится в верхнюю сетку плей-офф со второй строчки. «Пари Нижний Новгород» (10) сыграет в нижней сетке плей-офф. «Химки» (2) расположились на последнем месте.