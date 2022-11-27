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Защитник «Локомотива» Тикнизян рассказал, какой ему запомнится первая часть сезона

Защитник «Локомотива» Тикнизян рассказал, какой ему запомнится первая часть сезона
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян подвёл итоги первой части сезона для команды и обратился к болельщикам.

«Какой запомнится эта часть сезона? Сезон неоднозначный. Впереди много работы. Нам надо проделать колоссальную работу над собой, своими ошибками и сделать большой шаг вперёд, чтобы наши болельщики могли приходить и получать удовольствие от игры.

Спасибо болельщикам. Несмотря на то что сегодня было достаточно холодно, было много зрителей на трибунах — это нас мотивирует и вдохновляет, мы играем для них. Я очень рад, что сегодня удалось победить», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В заключительном матче года Тикнизян отметился голом в ворота «Пари Нижний Новгород». «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1.

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