Полузащитник «Локомотива» Изидор: Галактионов — жёсткий. Но нам это нужно

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор поделился мнением о новом главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове, который пришёл из «Пари Нижний Новгород».

«Новый тренер — очень требовательный. Нас это мотивирует. Галактионов очень жёсткий, когда ребята не исполняют его требования. Но нам это нужно, чтобы подняться в таблице. Тренер всегда прав», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 27 ноября, «Локомотив» под руководством Галактионова обыграл бывший клуб 38-летнего специалиста, «Пари НН», со счётом 3:1 в заключительном матче группового этапа Фонбет Кубка России. Вильсон Изидор забил третий гол железнодорожников в этой встрече после передачи Константина Марадишвили.