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«О боже! Опять Промес». Ловрен — о массовой драке в матче «Зенит» — «Спартак»

«О боже! Опять Промес». Ловрен — о массовой драке в матче «Зенит» — «Спартак»
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Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен высказался о массовой драке в кубковом матче «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти). Футболист посмотрел видео события после игры хорватов со сборной Канады (4:1) на чемпионате мира в Катаре.

«О боже! Опять Промес… Я не могу дальше это смотреть. Мы выиграли? Это самое важное. Я в шоке! На первый взгляд, будь я на месте Родригао, сделал бы то же самое. Сейчас я им напишу и поговорю с некоторыми партнёрами по команде. Сумасшедший матч, какой-то UFC. Конечно, я в шоке. Надеюсь, после такой битвы все в порядке», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Санкт-петербургский «Зенит» по пенальти обыграл московский «Спартак» в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 пен.). Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге.

После свистка Владимира Москалёва об окончании основного времени, завершившегося нулевой ничьей, на поле произошла массовая драка. По её итогам были удалены шесть игроков: Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев («Спартак»), а также Родригао, Вильмар Барриос и Малком («Зенит»).

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