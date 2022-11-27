Бакаев: «Спартак», возможно, лучшая команда, которая приезжала и так играла с «Зенитом»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал итоги матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.).



«Почему дошло до серии пенальти? Потому что «Спартак» хорошо играл. Очень достойно играл. Возможно, на моей памяти это лучшая команда, которая сюда приезжала и с «Зенитом» так играла. Молодцы, что сказать. Хорошая команда в этом году. Хороший конкурент для «Зенита». Это только плюс, мы будем становиться сильнее, зная, что есть команда, которая может бороться.



Что касается попадания в Кубке России в Путь регионов, то тем слаще будут победы. Чем тяжелее путь, тем слаще. Так всегда бывает», — сказал Бакаев в видео на YouTube-канале «Зенита».