Защитник Хорватии Ловрен: тренер Канады проявил неуважение. Не люблю, когда так себя ведут
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Центральный защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился мнением о прошедшей встрече с Канадой в рамках чемпионата мира. Также Ловрен высказался о главном тренере «кленовых» Джоне Хердмане, который нелестно отзывался о хорватской команде.
«Тяжёлый матч. Первые пять минут мы вообще спали. Но на первых же минутах был хороший будильник. В целом мы заслужили эту победу.
Слова тренера Канады? Честно, я не люблю, когда люди себя так ведут. Тренер Канады проявил неуважение. Мы должны уважать мнение других, но здесь… Его слова стали хорошей мотивацией для Хорватии», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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