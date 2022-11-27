Защитник Хорватии Ловрен рассказал, чем ЧМ-2022 в Катаре лучше турнира в России в 2018-м
Поделиться
Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал, чем проходящий чемпионат мира в Катаре лучше мундиаля 2018 года, который проводился в России.
«Сравнить чемпионат мира в Катаре и России? Здесь есть плюс: тебе не нужно много передвигаться и путешествовать. Это хорошо. В России всегда нужно было лететь тысячу километров (смеётся). Но в целом всё было классно», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В 2018 году сборная Хорватии дошла до финала чемпионата мира, уступив Франции со счётом 2:4. Сегодня, 27 ноября, Хорватия во 2-м туре группового этапа мундиаля разгромила сборную Канады со счётом 4:1.
Марокканцы в Брюсселе жгут машины после победы над Бельгией:
Комментарии
- 27 ноября 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:46
-
23:42
-
23:41
-
23:41
-
23:31
-
23:27
-
23:25
-
23:24
-
23:21
-
23:19
-
23:15
-
23:11
-
23:07
-
23:00
-
22:55
-
22:48
-
22:48
-
22:41
-
22:37
-
22:35
-
22:32
-
22:32
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:06
-
22:06
-
21:57
-
21:56
-
21:50
Партнерский контент