Защитник Хорватии Ловрен рассказал, чем ЧМ-2022 в Катаре лучше турнира в России в 2018-м

Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал, чем проходящий чемпионат мира в Катаре лучше мундиаля 2018 года, который проводился в России.

«Сравнить чемпионат мира в Катаре и России? Здесь есть плюс: тебе не нужно много передвигаться и путешествовать. Это хорошо. В России всегда нужно было лететь тысячу километров (смеётся). Но в целом всё было классно», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В 2018 году сборная Хорватии дошла до финала чемпионата мира, уступив Франции со счётом 2:4. Сегодня, 27 ноября, Хорватия во 2-м туре группового этапа мундиаля разгромила сборную Канады со счётом 4:1.

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