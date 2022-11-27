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Валерий Карпин: в Италии у Шомуродова получается не так хорошо, как ему бы хотелось

Валерий Карпин: в Италии у Шомуродова получается не так хорошо, как ему бы хотелось
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем итальянской «Ромы» Эльдоре Шомуродове.

«У нас с Шомуродовым очень хорошие и близкие отношения, поэтому могу себе позволить называть его кривоногим, и мы вместе смеёмся. После того как он ушёл из «Ростова», мы созванивались и списывались. Первое время больше, потом меньше, естественно. Насколько у него получается в чемпионате Италии? В этом сезоне не так хорошо, как ему бы хотелось», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Шомуродов в текущем сезоне сыграл шесть матчей в Серии А и две игры в Лиге Европы, забив один мяч.

Полностью интервью с Валерием Карпиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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