Валерий Карпин: в Италии у Шомуродова получается не так хорошо, как ему бы хотелось

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем итальянской «Ромы» Эльдоре Шомуродове.



«У нас с Шомуродовым очень хорошие и близкие отношения, поэтому могу себе позволить называть его кривоногим, и мы вместе смеёмся. После того как он ушёл из «Ростова», мы созванивались и списывались. Первое время больше, потом меньше, естественно. Насколько у него получается в чемпионате Италии? В этом сезоне не так хорошо, как ему бы хотелось», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Шомуродов в текущем сезоне сыграл шесть матчей в Серии А и две игры в Лиге Европы, забив один мяч.

Полностью интервью с Валерием Карпиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.