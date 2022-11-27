Нойер повторил рекорд чемпионатов мира по проведённым матчам среди вратарей

В эти минуты в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором встречаются сборные Испании и Германии. После первого тайма счёт ничейный — 0:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер проводит свой 18-й матч на чемпионатах мира. 36-летний вратарь повторил рекорд других вратарей — Зеппа Майера и Клаудио Таффарела, на счету которых также по 18 игр.



Испания до текущей встречи занимала первое место в таблице группы Е, в 1-м туре команда Луиса Энрике разгромила Коста-Рику (7:0). Германия — на четвёртой строчке, в стартовой игре немцы уступили сборной Японии (1:2). Ранее во 2-м туре Коста-Рика оказалась сильнее японцев (1:0), у обеих команд в настоящий момент по три очка.

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