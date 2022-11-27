Губерниев: всецело доверяю Карпину. Он переживает за сборную, страну и своих футболистов

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на ответ главного тренера сборной России Валерия Карпина. Ранее Губерниев критически отозвался о результатах товарищеских встреч национальной команды.



«Это ответ тренера, который знает, что делает. Мы понимаем, если бы вышли сильнейшие, то исход был бы другим. Валерий Георгиевич, к которому я отношусь с нескрываемым уважением, переживает за команду, страну и своих футболистов.



Думаю, он понимает, что результат не самый удовлетворительный. Однако здорово, что тренер объясняет и анализирует. Несмотря на отстранение от международных соревнований, построение команды идёт. В этой ситуации я Карпину всецело доверяю, что не отменяет нашего огорчения и самого Карпина по результатам прошедших матчей с Узбекистаном и Таджикистаном», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная России сыграла с командами Таджикистана и Узбекистана вничью с одинаковым счётом 0:0.