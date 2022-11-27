Месси: мой сын ушёл в слезах после первой игры. Моя семья страдает, как и все аргентинцы

Капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал, что его семья переживает за результаты национальной команды на чемпионате мира 2022 года.



«Матео (сын Месси. — Прим. «Чемпионата») ушёл со стадиона в слезах после первой игры с Саудовской Аравией (1:2), а Тьяго (ещё один сын Месси. — Прим. «Чемпионата») сказал, что если мы выиграем обе игры, то пройдём в следующую стадию. Моя семья страдает так же, как и все аргентинцы, но мы счастливы и снова чувствуем себя комфортно, потому что теперь наша судьба зависит только от нас.



Я доволен результатом и счастлив, потому что теперь у нас будет тишина на несколько дней. Мы подходили к игре с Мексикой с большим беспокойством из-за необходимости исправиться за поражение от Саудовской Аравии», — приводит слова Месси Mirror.

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