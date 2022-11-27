Месси: мой сын ушёл в слезах после первой игры. Моя семья страдает, как и все аргентинцы

Капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал, что его семья переживает за результаты национальной команды на чемпионате мира 2022 года.
«Матео (сын Месси. — Прим. «Чемпионата») ушёл со стадиона в слезах после первой игры с Саудовской Аравией (1:2), а Тьяго (ещё один сын Месси. — Прим. «Чемпионата») сказал, что если мы выиграем обе игры, то пройдём в следующую стадию. Моя семья страдает так же, как и все аргентинцы, но мы счастливы и снова чувствуем себя комфортно, потому что теперь наша судьба зависит только от нас.
Я доволен результатом и счастлив, потому что теперь у нас будет тишина на несколько дней. Мы подходили к игре с Мексикой с большим беспокойством из-за необходимости исправиться за поражение от Саудовской Аравии», — приводит слова Месси Mirror.
Топовые нападающие ЧМ-2022:
- 27 ноября 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:46
-
23:42
-
23:41
-
23:41
-
23:31
-
23:27
-
23:25
-
23:24
-
23:21
-
23:19
-
23:15
-
23:11
-
23:07
-
23:00
-
22:55
-
22:48
-
22:48
-
22:41
-
22:37
-
22:35
-
22:32
-
22:32
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:06
-
22:06
-
21:57
-
21:56
-
21:50