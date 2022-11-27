Форвард «Ростова» Голенков стал лучшим бомбардиром группового этапа Кубка России
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Сегодня, 27 ноября, завершился последний, 6-й тур группового этапа Фонбет Кубка России Пути Российской Премьер-Лиги. По его итогам лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Ростова» Егор Голенков, который в шести играх забил пять голов, из которых один был с 11-метровой отметки.
На втором месте оказался оказался футболист «Локомотива» Педриньо, который в трёх играх забил четыре мяча. Столько же голов и у Джона Кордобы из «Краснодара», однако форварду понадобилось для достижения этого результата шесть игр.
Жеребьёвка четвертьфинальных пар плей-офф Фонбет Кубка России верхней и нижней сеток состоится не позднее 3 декабря. Матчи этого этапа стартуют в феврале 2023 года, а сам турнир продлится до июня.
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