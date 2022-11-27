Александр Мостовой — о драке в матче «Спартак» — «Зенит»: ощущение, что попали в Медиалигу

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о массовой драке футболистов после финального свистка матча «Зенита» и «Спартака» в рамках Фонбет Кубка России. Также он прокомментировал победу санкт-петербургского клуба в серии послематчевых пенальти (4:2).

«Я бы не сказал, что «Зенит» победил — они сыграли вничью. К тому же «Зенит» остался на третьем месте, а «Спартак» на первом. После игры мы увидели полнейшее безобразие. Это можно сослать на эмоции, но такие вещи неприемлемы.



Правильно будет наказать, чтобы повадно не было. Это ужас, потому что такое могут увидеть дети.



Такое ощущение, что в конце матча мы попали в Медиалигу, где всё дозволено. Как бы не вошло в правило подобное», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.