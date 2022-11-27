ФИФА открыла дисциплинарное дело из-за скандального флага Косова в раздевалке Сербии на ЧМ

Скандал из-за флага в раздевалке сборной Сербии перед игрой с Бразилией, на котором изображены очертания территории Косова с флагом Сербии и надписью «Капитуляции не будет», продолжает набирать обороты. Как сообщает BBC, ФИФА начала дисциплинарное делопроизводство в связи с этим инцидентом.

Международная организация при расследовании этого дела будет ссылаться на статью 11 дисциплинарного кодекса ФИФА, в которую входят пункты об оскорбительном поведении и нарушении правил честной борьбы, а также об использовании атрибутики, которая носит в себе неспортивный подтекст. Кроме того, ФИФА будет опираться на 4-ю статью регламента чемпионата мира по футболу, в котором говорится об обязанностях команд на турнире.

Напомним, ранее Федерация футбола Косова назвала поступок сербских футболистов агрессивным и призвала ФИФА взять ситуацию под свой контроль и наказать виновных.