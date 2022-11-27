ФИФА открыла дисциплинарное дело из-за скандального флага Косова в раздевалке Сербии на ЧМ

Скандал из-за флага в раздевалке сборной Сербии перед игрой с Бразилией, на котором изображены очертания территории Косова с флагом Сербии и надписью «Капитуляции не будет», продолжает набирать обороты. Как сообщает BBC, ФИФА начала дисциплинарное делопроизводство в связи с этим инцидентом.
Международная организация при расследовании этого дела будет ссылаться на статью 11 дисциплинарного кодекса ФИФА, в которую входят пункты об оскорбительном поведении и нарушении правил честной борьбы, а также об использовании атрибутики, которая носит в себе неспортивный подтекст. Кроме того, ФИФА будет опираться на 4-ю статью регламента чемпионата мира по футболу, в котором говорится об обязанностях команд на турнире.
Напомним, ранее Федерация футбола Косова назвала поступок сербских футболистов агрессивным и призвала ФИФА взять ситуацию под свой контроль и наказать виновных.
- 28 ноября 2022
-
00:06
- 27 ноября 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:46
-
23:42
-
23:41
-
23:41
-
23:31
-
23:27
-
23:25
-
23:24
-
23:21
-
23:19
-
23:15
-
23:11
-
23:07
-
23:00
-
22:55
-
22:48
-
22:48
-
22:41
-
22:37
-
22:35
-
22:32
-
22:32
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:06
-
22:06
-
21:57
-
21:56