Испания — Германия: Фюллькруг забил ответный мяч немцев

В эти минуты в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором встречаются сборные Испании и Германии. В конце второго тайма счёт ничейный — 1:1.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 83-й минуте счёт в игре сравнял нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг. Лерой Зане низом покатил в штрафную на Мусиалу, от Джамала мяч отскочил на Фюллькруга, который отправил мяч в девятку. Ранее на 62-й минуте у испанцев отличился Альваро Мората.



Испания до текущей встречи занимала первое место в таблице группы Е, в 1-м туре команда Луиса Энрике разгромила Коста-Рику (7:0). Германия — на четвёртой строчке, в стартовой игре немцы уступили сборной Японии (1:2).



Ранее во 2-м туре Коста-Рика оказалась сильнее японцев (1:0), у обеих команд в настоящий момент по три очка.