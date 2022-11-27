Полиция арестовала более 10 человек после беспорядков в Брюсселе

Полиция Брюсселя (Бельгия) произвела более десяти арестов во время беспорядков, последовавших после победы сборной Марокко в матче чемпионата мира с Бельгией (2:0).



Основные массовые беспорядки произошли в центре бельгийской столицы. Марокканские болельщики жгли машины, бросали петарды, ломали самокаты и уличную мебель. Также они срывали развешанные бельгийские флаги.

«На основе анализа изображений будут предприняты дополнительные меры для идентификации участников беспорядков. Движение на улицах возобновлено, но продолжается патрулирование», — приводит слова представителя полиции La Derniere Heure.

Сборная Бельгии занимает третье место в таблице группы F, набрав три очка за два тура. Марокко — на втором месте, заработав четыре очка. На первой строчке — Хорватия (4). В 3-м туре Марокко сыграет с Канадой, а Бельгия — с Хорватией (оба матча пройдут 1 декабря).

Видео: Беспорядки в Брюсселе после победы Марокко над Бельгией