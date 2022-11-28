Альваро Мората признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Испания — Германия

Вчера, 27 ноября, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Испании сыграла вничью с национальной командой Германии со счётом 1:1. Лучшим игроком этой встречи признан нападающий испанской команды Альваро Мората, который открыл счёт в матче.
На 62-й минуте Альба с левого фланга прострелил в штрафную — Мората опередил защитника и в касание подсёк мяч над голкипером сборной Германии Нойером. Немцы смогли забить ответный мяч на 83-й минуте: отличился нападающий Никлас Фюллькруг с передачи Джамала Мусиалы.
Сборная Испании занимает первое место в турнирной таблице группы E, набрав четыре очка после двух туров. Германия — на четвёртой строчке, заработав первое очко. На втором месте — Япония (3), третья — Коста-Рика (3).
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