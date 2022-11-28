Родригао: игроки «Спартака» провоцировали, искали возможность начать то, что и произошло

Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал драку в конце матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.).



«Очень жаль, но в футболе иногда случается подобное. К финальному свистку кровь уже кипела, потому что по ходу встречи все игроки соперника постоянно провоцировали нас, как будто искали возможности начать то, что и произошло в итоге. В том эпизоде была очередная стычка, после которой возник спор, слово за слово, и вот я уже вступаюсь за моего одноклубника, налетают другие футболисты — и понеслась.



Я совершенно не горжусь этим, мне не нравится, что всё это случилось на глазах у тех, для кого мы, футболисты, являемся примером и кому должны показывать совсем другую модель поведения. Но, повторюсь, эмоции на поле всегда кипят и порой переливаются через край.



Мы, игроки «Зенита», всегда выходим на поле, чтобы делать то, что знаем и умеем — играть в футбол и наилучшим образом представлять Санкт-Петербург и наших болельщиков. И сегодня мы делали всё это с первых же минут встречи, чтобы люди на трибунах могли насладиться хорошим футболом. Но, увы, наш соперник сегодня приехал на стадион не играть, а заниматься провокациями и удерживать нужный ему результат. Разумеется, можно было бы избежать того, что случилось — если бы с их стороны было меньше провокаций на глазах у наших родных и близких, в нашем собственном доме. Сложно было терпеть всё это и продолжать оставаться хладнокровными, в какой-то момент мы были вынуждены защищать свою честь как мужчины. Но всё это позади, нужно оставить случившееся на поле и идти дальше с холодной головой», — цитирует Родригао официальный сайт «Зенита».