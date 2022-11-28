Цыпченко — о матче с «Факелом»: настраивались максимально. Неважно было, кто и как играет

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался о матче Кубка России с «Факелом» (1:0). Самарцы заняли второе место в своей группе и сыграют в верхней сетке плей-офф.
«Эмоции самые положительные. Очень рады, что вышли из такой тяжёлой группы. «Зенит» и «Спартак» — лидеры нашего чемпионата, но со всеми мы боролись достойно — на равных. Считаю, что абсолютно заслуженно вышли.
Мы настраивались максимально. Честно, нам вообще неважно было, кто и как играет. Я об этом подумал, когда мы зашли. Что-то такое подкралось. Думал, может, узнать. На пацанов смотрел — никто не узнавал. Главное было — выиграть свою игру. Что мы и сделали.
Мой гол? Как Коваль (Александр Коваленко. — Прим. «Чемпионата») говорит, что отдал прекрасную передачу. Обязательно посмотрю на повторе, потому что там ничего прекрасного (смеётся). Просто принял, развернулся, пробил», — сказал Цыпченко в интервью клубной пресс-службе.
- 28 ноября 2022
-
00:49
-
00:47
-
00:41
-
00:40
-
00:36
-
00:30
-
00:29
-
00:07
-
00:06
- 27 ноября 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:46
-
23:42
-
23:41
-
23:41
-
23:31
-
23:27
-
23:25
-
23:24
-
23:21
-
23:19
-
23:15
-
23:11
-
23:07
-
23:00
-
22:55
-
22:48
-
22:48
-
22:41
-
22:37
-
22:35
-
22:32
-
22:32
-
22:29
-
22:25