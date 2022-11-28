Цыпченко — о матче с «Факелом»: настраивались максимально. Неважно было, кто и как играет

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался о матче Кубка России с «Факелом» (1:0). Самарцы заняли второе место в своей группе и сыграют в верхней сетке плей-офф.

«Эмоции самые положительные. Очень рады, что вышли из такой тяжёлой группы. «Зенит» и «Спартак» — лидеры нашего чемпионата, но со всеми мы боролись достойно — на равных. Считаю, что абсолютно заслуженно вышли.

Мы настраивались максимально. Честно, нам вообще неважно было, кто и как играет. Я об этом подумал, когда мы зашли. Что-то такое подкралось. Думал, может, узнать. На пацанов смотрел — никто не узнавал. Главное было — выиграть свою игру. Что мы и сделали.

Мой гол? Как Коваль (Александр Коваленко. — Прим. «Чемпионата») говорит, что отдал прекрасную передачу. Обязательно посмотрю на повторе, потому что там ничего прекрасного (смеётся). Просто принял, развернулся, пробил», — сказал Цыпченко в интервью клубной пресс-службе.