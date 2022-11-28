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Энрике оценил игру сборной Испании в матче с Германией на ЧМ-2022

Энрике оценил игру сборной Испании в матче с Германией на ЧМ-2022
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвёл итоги встречи 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Германии (1:1).

«Когда я посмотрю игру снова, то, думаю, она доставит мне больше позитивных эмоций, нежели я испытываю сейчас. Мы лидируем в группе, и наша судьба зависит от нас самих, мне нравится это.

Испания провела хороший первый тайм, но на протяжении всей игры нам не хватало уверенности, что мы можем доставить больше проблем Германии. Они действовали по принципу «всё или ничего», немцы нашли свой момент, но я всё равно удовлетворён своей командой. Гол Германии? Мы совершили ошибку, не свойственную нам. Их стараются избегать, но в футболе иногда такое случается.

Мне нравится наше отношение к игре и намерение показывать результат, а не говорить об этом. Мы собираемся быть сконцентрированы до последнего матча, победить и быть первыми в группе. Мы максимально уверены в том, что мы делаем и как это делаем», — приводит слова Энрике Marca.

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