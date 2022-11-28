«Барселона» может включить отступные в € 1 млрд в новый контракт Бальде

«Барселона» разрабатывает проект нового контракта для испанского защитника Алекса Бальде.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, новое соглашение 19-летнего футболиста будет рассчитано на пять лет. Кроме повышения зарплаты, обсуждается также вопрос отступных.
Ожидается, что сумма отступных составит € 1 мрлд – такая же сумма прописана в соглашениях Педри, Гави, Кунде и Феррана Торреса.
Контракт Бальде с каталонским клубом действует до лета 2024 года.
В этом сезоне Ла Лиги испанец провёл 12 матчей и отдал три голевые передачи. В Лиге чемпионов защитник вышел на поле два раза на замену.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 15 млн.
В чемпионате Испании «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, записав в свой актив 37 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на два очка.
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